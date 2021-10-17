Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta sakatlar iyileşti ama takım kendine gelemedi. Siyah beyazlılar hâlâ daha etkilerini hissettiği sakatlık krizi yüzünden Başakşehir maçında beklenen performansından çok uzakta kaldı. Süper Lig takımları formunu korumak için millî arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirdi. Beşiktaş'ın 3-2 mağlup olduğu Başakşehir de bu dönemde iki hazırlık maçına çıkarken siyah beyazlılar sadece U-19 takımıyla idman maçı yaptı. Teknik heyet sakat oyuncuların yeni iyileşmesi sebebiyle hazırlık maçına çıkmak istemedi ve bir de ekstra önlem aldı.

İYİLEŞTİLER AMA...

Teknik Direktör Sergen Yalçın, sezon başından itibaren uygulanan kondisyon yüklemelerine ara verdirdi. Sakat oyuncular takıma dönene kadar da idman temposu düşürüldü. Bir ara 12'ye kadar çıkan sakat oyuncu sayısını kısa sürede bire (Pjanic) düşüren bu önemler takımın futboluna ise olumsuz yansıdı. Sakatlıktan yeni çıkan Oğuzhan, Ghezzal ve Atiba fizik olarak tanınmayacak haldeydi. İkinci yarıda oyuna giren Teixeira ve Larin de tempo olarak yetersiz gözüktü. Teknik heyet idman temposunu kademeli olarak artıracak.

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KARTAL'DA SPORTING HAZIRLIĞI

Beşiktaş dünkü idmanıyla Devler Ligi'ndeki Sporting Lizbon maçı hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçında forma giyen oyuncular koşu yaparken, diğerleri pas ve top kapma, yarı sahada minik kale maç gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Pjanic'in takımla çalışması moralleri yükseltti.

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