Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Marek Hamsik’ten kötü haber. Son ana kadar oynayıp oynamaması belli olmayan Slovak yıldız, özel aracıyla tesislerden ayrıldı.

MAÇTA OYNAYAMAYACAK

Slovak yıldız için son dakikaya kadar umutlu bekleyiş sürdü. Ancak Hamsik'in oynamasının büyük risk taşıdığı ortaya çıktı. Sağlık ekibinin tavsiyesiyle Hamsik, bu maçta forma giymeyecek.

TESİSTEN AYRILDI

Forma giyemeyeceğini öğrenen Hamsik de Trabzonspor tesislerinden ayrıldı. Sabah'ın haberine göre; Özel aracıyla tesisten ayrılan yıldız futbolcu tribünden takım arkadaşlarını destekleyecek.

Zirvede dev kapışma! Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu haftada Akyazı bu akşam dev bir kapışmaya sahne olacak. Trabzonspor rakibi karşısında kazanarak zirveye kurulmanın hesaplarını yaparken, Fenerbahçe ise koltuğunu koruma düşüncesiyle sahaya çıkacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye bileniyor Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bordo mavililer 4 günlük iznin ardından Fener maçı hazırlıklarına başladı. m