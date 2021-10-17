Türkiye Gazetesi

Zirveye doğru emin adımlarla ilerlemek isteyen Galatasaray, evinde namağlup Konyaspor'u sahasında devirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda son haftaların formda golcüsü Mostafa Mohamed yine sahne aldı.

4’ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mısırlı golcü, 3’üncü dakikada takımını öne geçiren golü attı. Liglere verilen aradan önce Rizespor deplasmanında 2 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, milli takımda Libya'ya karşı oynadığı mücadelede de 1 gol kaydetmişti. 23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor filelerini de attığı golle havalandırırken oynadığı son 3 resmi maçta 4’üncü golüne ulaşmış oldu.

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