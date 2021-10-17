Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Kim Min-jae'nin kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Müsabaka sonrası basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakemi eleştirdi. Pereira "Maça iyi başladık. 11’e 11 oynandığı süre boyunca üstün olan bizdik. Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik. Ama Kim’in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85. dakikaya kadar. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır. Buraya kazanmak için geldik. Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şey değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım” dedi.

"HAKAME HAKARET ETMEDİM"

Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya Pereira "Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım." cevabını verdi. Pereira, bir soru üzerine "Maç yeniden oynansa ilk 11 tercihlerim tam olarak böyle olurdu." ifadesini kullandı.

Trabzon, Fenerbahçe'den liderliği aldı Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da sözlü saldırı: Burası Trabzon, Rize değil Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Trabzon’a geldi. Kafilenin otobüsten inişi esnasında bir vatandaş "Burası Trabzon, Rize değil" şeklinde tepki gösterdi. Fenerbahçe kafilesinde yer alanlar, "Terbiyesizlik yapma işine bak" cevabını verdi.