Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kadıköy Boğası" olarak bilinen Akın, hakemi sert sözlerle eleştirdi. Serhat Akın, şunları kaydetti: Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez. Nwakaeme'ye kart vermedi, iki hamlede Kim Min-Jae'yi attı. Eğer bu hakem artniyetli değilse ben de bir şey bilmiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verilemez. Ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam takımı sahadan çekerdim. Ben hayatımda bu kadar boş bir hakem görmedim. Türk futbolunu bitirdiler, yazık çok yazık.

Trabzon, Fenerbahçe'den liderliği aldı Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Vitor Pereira: Hakem bir kararıyla maçı bitirdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası hakeme yüklendi.