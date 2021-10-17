Türkiye Gazetesi

Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Bol gollü maç, Trabzon'un 3-1'lik skorla galibiyet elde etmesiyle sonuçlandı. Tartışmalı maçına rdından Teknik Direktör Abdullah Avcı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Avcı, "Dokuzuncu haftada 3 puan ama hiçbir şey kazanmadık daha. Şampiyon olmadık. Şampiyonluk yolunda önemli mesafe katettiğimize inanıyorum." dedi.



"TARAFTARIN OYUNCU GRUBU ÜZERİNDE ÇOK ETKİSİ VAR"

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün senaryolara karşı hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarımızın müthiş desteğiyle oyun bizim istediğimiz gibi başladı. Oyunun başında net pozisyonu bulduk. Bazen oyunun dönüşlerindeki anlar yorucu olabiliyor. Öne geçerken geriye düştüğümüz bir pozisyonu yaşadık. Oyun üstünlüğümüz vardı, kırmızı kartın ve arkasından golün gelmesiyle birlikte oyunda o ana kadar üstünlüğümüz vardı ama daha sonra tamamen üstünlüğü ele aldık." şeklinde konuştu.

Taraftarların uzun süre beklediği bir maçı oynadıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Dokuzuncu haftada 3 puan ama hiçbir şey kazanmadık daha. Şampiyon olmadık. Şampiyonluk yolunda önemli mesafe katettiğimize inanıyorum. Sadece 3 puan aldık. Daha ligin başındayız. 21 bin kişinin, taraftarın Trabzonspor'a oyuncu grubu üzerinde çok etkisi var. Destek olduklarında bizim oyunumuzu hızlandıracaklar, baskımızı artıracaklar. Bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Onların desteklemeleri çok önemli. İstedikleri galibiyetti."

"HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

Avcı, oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle yöresel oyunculara biraz daha fazla sahip çıkalım. Kulübün, alt kaynağından gelmişler. Hem buranın taraftarları hem de burada oynuyorlar. Bütçesini dengeliyorlar. Eleştiri tabii ki olacak, bana da oyuncuya da olacak ama maç bittikten sonra yapalım. Çünkü taraftar desteklediği an biz çok hızlı mesafe katediyoruz. Daha ligin başındayız bir şey kazanmadık. Bunun daha değerli olması için Göztepe maçı daha değerli olacak. Bu şehir birçok şeyi hak ediyor. Haklı bir galibiyet aldık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu şehre armağan olsun, rakibe de başarılar diliyorum."

Trabzon, Fenerbahçe'den liderliği aldı Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Hamsik tesisten ayrıldı Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkartıldı. Slovak yıldızın sakatlığından dolayı forma giymesi uygun görülmedi. Maçta oynayamayacak yıldız oyuncu, Trabzonspor tesislerinden özel aracıyla ayrıldı.