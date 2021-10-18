Türkiye Gazetesi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, Roma'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus'un 44. dakikada aleyhine penaltı çalındı. Veretout'un kullandığı penaltıyı Szczesny kurtardı ve ilk yarı 1-0'lık Juventus üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Roma maça dengeyi getirmek için çok çabaladı ama başarılı olmadı. İkinci yarıda Jose Mourinho, 1 oyuncu değiştirirken Juventus ise 4 oyuncu değişikliğiyle rakibine olan üstünlüğünü korudu ve maçı galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla Juventus, kötü bir başlangıç yaptığı ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, puanını 14'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi. Roma ise ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşarken 15 puanla 4. basamakta kaldı.



NAPOLİ 8'DE 8 YAPTI

Ligin 8. haftasında Napoli, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yenerek, ligde 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. 24 puanlı mavi-beyazlı takım, 22 puanlı Milan'ın önünde liderliğini sürdürdü.

8. haftada oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Sampdoria: 3-1

Empoli-Atalanta: 1-4

Genoa-Sassuolo: 2-2

Udinese-Bologna: 1-1.





Juventus, Pirlo ile yollarını ayırdı İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörlüğünü yapan efsane ismi Andrea Pirlo ile yolları ayırdığı duyuruldu.



Roma'da Jose Mourinho dönemi İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.