Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız başarılarına başarı katarak uluslararası spor müsabakalarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda yarışan sporcularımız 18 madalya ile döndü. Bununla birlikte yıldız milli takımımız, kadınlar kategorisinde 406 puan ile birinciliği elde etti.

SPORCULARIMIZDAN ÜST ÜSTE BAŞARI

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen ve 16 ülkenin katılım sağladığı organizasyon, bugünkü yarışlarla tamamlandı.

Kupada bugün milli yüzücü Belis Şakar, 200 metre karışıkta 2.20.99'luk derecesi ile altın madalya kazandı. Ayrıca Belis Şakar, 200 metre kelebekte de 2.17.69'luk derecesi ile birincilik elde ederek podyumun zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlı yüzücü Bora Uzunkaya ise 1500 metre serbestte 15.50.65'lik derecesi ile gümüş madalya kazandı. Milli sporcu Talya Erdoğan da 200 metre serbestte 2.07.92'lik derecesi ile ikinci oldu. Milli yüzücü Nehir Öner, 200 metre karışıkta 2.23.43'lük derecesi ile bronz madalya elde etti. Ayrıca Nehir Öner, 200 metre kelebekte de 2.18.07'lik derecesi ile 3. olmayı başardı. Atakan Malgil de 200 metre karışıkta 2.07.55'lik derecesi ile bronz madalya elde etti.

5 ALTIN, 4 GÜMÜŞ, 9 BRONZ MADALYA

Milliler, organizasyonu 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayarak önemli bir başarı sergiledi.

Belgrad'daki kupada Yıldız Milli Takımı; kadınlar kategorisinde 406 puan ile birinci, erkekler kategorisinde 329 puan ile üçüncü, toplam puan kategorisinde ise 813 puan ile ikinci oldu.

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