Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi'nin dev maçında Fenerbahçe Beko evinde son şampiyon Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla ligde dördüncü maçını da kazanırken, Efes'in namağlup unvanına son verdi.

Pota altından bol skor üreten Fener ilk çeyreği 24-16, rakibini top kayıplarına zorladığı ikinci periyot sonunda da ilk devreyi 47-31 üstün bitirdi.

FARK AÇILIYOR

Üçüncü çeyrekte hızlı hücumlardan çok sayı üreten, Biberovic ve Pierre ile de dış atışlardan skor yapan sarı lacivertliler farkı gittikçe açtı. Beaubois ve Erten'le direnmeye çalışan Efes'i yaklaştırmayan Fenerbahçe maçtan 22 sayı farkla galip ayrıldı. Booker 17, Biberovic 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. Bu arada Efes, ABD'li guard-forvet Elijah Bryant'ı transfer etti.

Fenerbahçe Beko: 90 - Anadolu Efes: 68

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Henry 4, Melih Mahmutoğlu 11, Pierre 7, Booker 17, Vesely 2, De Colo 8, Şehmus Hazer 12, Tarık Biberovic 15, Metecan Birsen 6, Ahmet Düverioğlu 8, Ekrem Sancaklı

Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 17, Moerman 5, Singleton, Dunston 7, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim 2, Erten Gazi 14, Ömercan İlyasoğlu, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 24-16

Devre: 47-31

3. Periyot: 68-45

Anadolu Efes, Milano'da 4'te 0 yaptı Son şampiyon Anadolu Efes, Euroleague 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Milano'ya da yenildi, 4'te 0 yaptı. Micic 17 sayıyla en skorerdi ama yetmedi.