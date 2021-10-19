Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Uzun bir suskunluk dönemine giren Mustafa Muhammed, geçtiğimiz şubat ayından beri ilk defa iki maçta üst üste gol atma başarısı gösterirken Galatasaray’ın yükselişinde önemli bir rol oynadı. Sarı kırmızılılara transfer olduğunda performansıyla büyüleyen Mısırlı oyuncu, aniden bir düşüşün içine girmiş ve sezon başı Bordeaux’nun kapısından dönmüştü. 232 gün sonra taraftarının önünde gol sevinci yaşayan golcünün kendisine gelmesinin perde arkasında ise ilginç detaylar var.

TERİM'E SÖZ VERDİ

Mustafa ilk önce kafasından transfer ihtimalini tamamen silip, Galatasaray’da kalıcı olmak için harekete geçti. Fatih Terim’den özür dileyerek futbola odaklanacağının sözünü veren Mustafa, ailesini İstanbul’a taşıyarak eleştirilere konu olan özel hayatını düzene soktu. Türkçe ders almaya ve ekstra idman yapmaya başlayan Mustafa, gayretinin ilk meyvesini Rize’de 13 maç sonra bulduğu golle almaya başlarken Konya karşısında da fileleri havalandırıp takımına galibiyeti getirdi.

ARTIK BOŞ GEÇMİYOR

Bu sezon 15 resmî maçta 590 dakika süre bulan Mustafa Muhammed, üç gol buldu, bir de asist yaparak skora katkı sağladı. Mustafa’nın gollerinin ikisi, son oynanan Rize ve Konya maçlarındaydı.

MUSLERA VE YEDLIN’E KAFA İZNİ

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başladı. Konya maçında oynayanlar yenileme çalışmasıyla yetinirken Fatih Terim, ABD ve Güney Amerika’dan dönüp forma giyen Muslera ve Yedlin’e bir günlük özel izin verdi.

Galatasaray derbi öncesi moral topladı: 3 puan 1 golle geldi Süper Lig'in 9. hafta maçları kapsamında evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0'lık skorla 3 puanı elde etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan dikkat çeken açıklamalar! Müjdeyi verdi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı canlı yayında transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nun bonservisiyle ilgili soruları cevapladı. Elmas, "Brentford'la görüştük ve bir madde koyduk. 1 senelik kiralık ücreti verdik. Halil'e gelecek herhangi bir teklifte, aynı rakamlarla kira bedeli de düşerek, ilk alıcısı biz olabileceğiz. Böyle bir hakkımız var, anlaştık." açıklamasında bulundu.