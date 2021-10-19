Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu akşam oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan Sporting Lizbon maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı kazanamadıkları takdirde grupta ilk ikiye girme şanslarının kalmayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı “Şampiyonlar Ligi’nde belli bir hedefimiz yok. Tek düşüncemiz kazanmak, sonrasını birlikte görürüz” ifadelerini kullandı. Yaşanan sakatlıklarının takımın ritmini bozduğunu söyleyen Yalçın “Sakatlıktan dönen oyunculardan büyük beklenti içinde olmayalım” diye konuştu.

KALEDE ERSİN

N’Sakala, Teixeira ve Pjanic’in ilk on birde olacağını açıklayan Sergen Hoca, kalede de Ersin’i kullanacaklarını belirterek “Son maçta Ersin bir gün önce geldi, Mert ile çalışmıştık. Biz yenilen golleri hep kalecilere bağlıyoruz, bu doğru değil. Geçen sene Ersin ile oynadık, genç kaleci, risk aldınız demişlerdi” diyerek tepkisini dile getirdi. Sıkıntılara rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Yalçın “Oyun çok mu iyi olur, çok mu kötü olur, kazanır mıyız, kaybeder miyiz, bilemiyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve ülke puanı kazandırırız” diyerek sözlerini noktaladı.

BİLETLER TÜKENDİ

Şampiyonlar Ligi’nde tamam ya da devam maçına çıkacak olan Beşiktaş bu akşam taraftarının büyük desteğini alacak. Pandemi sebebiyle stat kapasitesinin yarısının biletleri satışa çıkarken siyah beyazlı taraftarların ilgisi büyük. Karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, Devler Ligi’ndeki son galibiyetini 26 Eylül 2017’de Leipzig’e karşı 2-0’lık skorla alırken 1.484 günlük hasreti de bitirmek istiyor.

WELINTON: SPORTING'İ YENECEĞİZ

Siyah beyazlıların stoperlerinden Welinton, takımın son maçlarda çok gol yemesiyle ilgili, “Zaman zaman inişler çıkışlar olur ama geçen nasıl iyi defans yaptıysak bundan sonra da yaparız. Sporting karşısında iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz” dedi.

ATİBA'DAN KÖTÜ HABER: BİR AY YOK

Sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı konuşulan Atiba’nın durumunun daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Sergen Yalçın, Kanadalı yıldızın bir sonraki millî araya kadar yetişemeyeceğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları devam eden N’Koudou ve Mehmet Topal’ın ise bir hafta sonra maça çıkacak seviyeye geleceğini söyledi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Nsakala, Josef, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sporting Lizbon: Adan, Neto, Coates, Feddal, Palhinha, Luiz, Porro, Matheus, Sarabia, Tomas, Paulinho

Teknik Direktör: Ruben Amorim

Beşiktaş, Sporting maçı öncesi sil baştan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik Sporting Lizbon maçı öncesi karşılaşmaya beş farklı oyuncu hazırlıyor. Pjanic'in durumu ise hâlâ belirsiz.

Beşiktaş milli arada toparlanamadı Beşiktaş yeni iyileşen oyuncuları riske atmamak için milli arada hazırlık maçı yapamadı. Yine sakatlar yüzünden son idmanların temposu da düşünce bilinen Kartal sahada yoktu.