Türkiye Gazetesi

2023’e kadar sözleşmesi devam eden Mohamed Salah’ın yüksek maaş talepleri nedeniyle kulübüyle yeni bir anlaşamaya varamadı. Ancak Liverpool, Salah'ın Ronaldo kadar maaş hak ettiğini ve buna göre iyileştirme yapmayı düşünüyor.

RONALDO’YU GERİDE BIRAKICAK

Sezon başına 12 milyon euro kazanan Salah, yeni maaşıyla Portekizli star Cristiano Ronaldo'yu gölgede bırakacak. The Sun'ın aktardığı bilgiye göre; Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo haftalık 480 bin Sterlin(567 bin Avro) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda.

592 BİN EURO KAZANACAK

Mohamed Salah'ın yeni kazancının 592 bin euro olacağı konuşuluyor. Bu sözleşmenin uygulamaya geçmesi halinde Mohamed Salah, Ronaldo'dan daha fazla kazanacak.

Ronaldo'nun eşine aldığı hediye ağızları açık bıraktı: 124 bin Euro değerinde Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e mücevherlerini taşıyabilmesi için büyük bir çanta aldı. Sevgilisinin hediyesine kayıtsız kalmayan Georgina, bu jest karşısında duygulu bir teşekkür mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Georgina, ağlayan surat emojisi kullanarak Ronaldo'ya teşekkür etti. Georgina'nın paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.

İki efsane burun buruna! Khabib ile Ronaldo'nun paylaşımına beğeni yağdı UFC kafes dövüşünün efsane isimlerinden olan Khabib Nurmagomedov ile dünya starı Crsitiano Ronaldo’nun kafa kafaya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Khabib Nurmagomedov o anları hesabından paylaşırken, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi" notunu düştü.

Cristiano Ronaldo’ya ağır darbe! Danışmanı tarafından dolandırıldı Futbolun ikonlarından olan Cristiano Ronaldo'nun 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Danışmanının Ronaldo’nun kartıyla, 200 sahte seyahat düzenleyerek 288 bin Euro çaldığı tespit edildi. Eski Fenerbahçeli Nani ve Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in de bu danışman tarafından dolandırıldığı açıklandı.