Türkiye Gazetesi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesi, aşı yaptırmayan tenisçilere kötü haber geldi. Turnuva yetkilileri aşı yaptırmayan sporcuların, müsabakalara katılamayacağını duyurdu.

TENİSİN BİR NUMARASI KATILAMAYABİLİR

İngiltere ve Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık'a katılması risk altında.

DJOKOVİC: ETİK BULMUYORUM

Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi.

Sırp raket, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.

Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafa Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Ünlü İngiliz tenisçi alyansını çaldırdı Büyük Britanyalı erkek tenisçi Murray, ABD'de antreman sonrası gittiği otelde alyansını kaybetti. Konuya ilişkin bir video yayımlayan Murray alyansının bulunması için yardım istedi.

Sırp tenisçi Djokovic Miami Açık'ta oynamayacak Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Miami Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak.