Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığında, MHK’nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını TFF’ye ileteceklerini bildirmişlerdi.

4 HAKEMİN İSMİNİ VERDİLER

İddiaya göre Kulüpler Birliği, TFF'den 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi.

TECRÜBELİ HAKEMLER

Bu isimlerin Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın olduğu ileri sürüldü.

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPMIŞTI

TFF dün yaptığı açıklamada; hakemlerin itibarının zedelenmemesi adına kulüplere bildirilerde sağduyu çağrısı yapmıştı.

YENİ KARARLAR ALINACAK

Fenerbahçe'nin de, geçen sezon Konya ve bu sezon Trabzon maçında problem yaşadığı Ali Palabıyık için harekete geçmesi bekleniyor. Hakem atamalarında devrim niteliğinde kararlar uygulamaya girecek.

TFF’den Kulüpler Birliği açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin gönderdiği mektupla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye ortak bildiri Bugün yapılan toplantı sonrası Kulüpler Birliği tarafından, 19 kulübün imzaladığı ortak bir bildiri yayınladı.

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.