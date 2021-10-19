Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın MHK üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığı açıkladı.
TFF'den yapılan yazılı açıklamada;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" denildi.
Kritik toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi! Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı’nın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi. Sunulan listede ise Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın isimlerinin olduğu öğrenildi.
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Merkez Hakem Kurulu Üyesi Metin Tokat istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu. Yerine atanan isim ise Ferhat Gündoğdu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın MHK üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığı açıkladı.
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