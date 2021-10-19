Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın MHK üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığı açıkladı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada; 
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" denildi.

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