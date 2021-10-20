Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Liderliği Trabzon'da bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk ama Antwerp maçı da geldi çattı. Antwerp karşısında Avrupa listesinde olmayan Serdar Dursun ve Crespo'dan mahrum kalan Vitor Pereira, sahaya süreceği on biri ise büyük ölçüde belirledi. Tedavileri tamamlanan Serdar Aziz, İrfan Can ile Mert Hakan'ı da bu maçta riske etmek istemeyen hoca, uzun süre sonra ideal savunmasını sahaya sürebilecek. Tisserand formasına kavuşurken, Gustavo'ya bu sefer Zajc eşlik edecek. Trabzon'da sakatlanan Ferdi yetişmezse onun görevini Novak üslenecek.

KAZANMAYA MECBURUZ

Fiziksel olarak henüz istenen seviyeye gelmeyen Mesut'un da maça yedek başlaması, ilk on birde Pelkas'ın sahne alması bekleniyor. Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti olmayan sarı lacivertlilerde Pereira oyuncularına, "Yaşadığınız hayal kırıklığını anlıyorum. Ama önümüze bakmak zorundayız. Avrupa'da devam etmek için bu maçı kazanmaya mecburuz" hatırlatması yaptı. Portekizli çalıştırıcı, "Ligde kayıpları telafi edebilecek durumdayız. Ama bu maç Avrupa için çok kritik. Kazanıp iddiamızı sürdürmeliyiz" uyarısında bulundu.

BAŞKAN VE OYUNCULAR PFDK'LIK OLDU

Altay'a iki, Osayi'ye üç maç ceza gelebilir

TFF Hukuku Kurulu Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarından dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Erol Bilecik ve kaleci Altay Bayındır'ı sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk etti. Bright Osayi-Samuel ise sosyal medyada hakaretten sevk aldı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesine göre Altay'a iki, 41. maddesine göre de Samuel'e ise üç maç ceza gelmesi muhtemel.

KİM'DEN KIRMIZI YORUMU

"Galiba Türkiye'de böyle olacak"

Fenerbahçe’nin stoperi Kim Min-Jae Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu. Güney Koreli oyuncu, en son 2017'de kırmızı kart gördüğünü söyledi ve üzüldüğünü dile getirerek, “Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye’de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Trabzon, Fenerbahçe'den liderliği aldı Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-1 kazandı.