Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi’nde oynanan PSG-Leipzig maçında, tribünlerde efsane isim Ronaldinho vardı. Maçı tribünden takip eden Brezilyalı efsane, , maçtan önce eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye sarılıp, şans diledi. İkilinin sarıldığı anlarda tribünler de alkışla karşılık verdi.

CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

41 yaşındaki Ronaldinho'nun yıllara yenik düşmesi de futbolseverleri duygulandırdı. Brezilyalı efsane, cezaevine girdiği dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yürek burkmuştu.

NEYMAR ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

PSG'nin Brezilyalı yıldızı, maça gelen efsanenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Ronaldinho ile yakından ilgilendi.

Messi ve Ronaldinho'nun sarılma anı

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