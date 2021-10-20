Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; Galatasaray, aralık ayında kontratı bitecek olan Felipe Melo'ya sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

DÖNMEYE HEVESLİ

Haberde; Melo'ya 1.5 yıllık kontrat önerileceği ve tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye hevesli olduğu belirtildi. Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında forma giyen 38 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarda jübile yaparak futbolu bırakmayı hayal ettiği vurgulandı.

GALATASARAY DAHA AVANTAJLI

Melo ile Brezilya'dan Sao Paulo ve Arjantin'den Boca Juniors'ın da ilgilendiği ancak Galatasaray'ın daha avantajlı olduğu kaydedildi.

FUTBOLU GALATASARAY’DA BIRAKACAK

38 yaşındaki futbolcunun bu teklife sıcak baktığı ve kabul etmek üzere olduğu ifade edilirken, 1.5 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra futbolculuk kariyerine nokta koymak istediği belirtildi.

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