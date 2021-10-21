Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ümitlerini evinde Sporting Lizbon'a 4-1 yenilerek neredeyse tüketen Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi artık daha gerçekçi bir hedef olarak duruyor. Şampiyon kadronun korunmasına ve üzerine de çok kaliteli isimler katılmasına rağmen Devler Ligi'ndeki üç maçtan da mağlubiyetle ayrılınması moralleri bozdu. Sporting karşısındaki farklı yenilginin adil olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, takımın oyununu da beğendi ancak rakamlara bakıldığında adil gözükmeyen skor farkının Beşiktaş için daha da kötü olabileceği ortaya çıkıyor.

UYUMSUZLUK

Portekiz ekibi maç boyunca Beşiktaş kalesine gelmekte hiç zorlanmadı. Kaleci Ersin beş net kurtarışa imza atarak farkın daha da büyümesine engel oldu. Sporting’in iki net pozisyonda daha golü yapmasına ise direkler izin vermedi. İstanbul'da kolay bir galibiyet elde eden Portekiz'in son şampiyonu üç defa da kaleyi tutturamadığı net gollük pozisyona girdi. Geçen sezon birlikte mücade eden savunmadaki isimlerin uyuşmazlığı da dikkat çekiciydi. Özellikle Welinton ve Vida birbirlerini tamamlamakta zorlanması farklı yenilginin sebeplerindendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyeti yaşayan Beşiktaş maçın ertesi günü idman yaptı.

KORNERLER ŞAŞIRTICI DEĞİL

Sergen Yalçın maçtan sonra S. Lizbon'un korner golleri için "Çalışılmış gibi görülebilir ama bence şans golleri yedik. Sporting böyle goller atan bir takım değil" demişti. Ancak son 2,5 sezonda Ruben Amorim'in göreve gelişiyle kornerden bu tarz golleri çok atan Portekiz şampiyonu, maç öncesi ısınmada bile atılan gollerin çalışmasını yapmıştı.

SERGEN YALÇIN'DAKİ DEĞİŞİM

2016: Savunma, 2021: Hücum

Sporting Lizbon maçında ofansif bir oyun şablonu çıkaran ve orta alanda savunma yönü kuvvetli olarak sadece Josef'i kullanan Sergen Yalçın, 2016'da katıldığı bir programdaki sözleriyle çelişti. İşte o sözler: Bu kadar ofansif oynamak iyi mi? Çok tartışılır bence. Savunmayı iyi yapmayan hiçbir takım başarılı olamaz. Bir gol yersen rakip 90 dakika savunma yapıyor. O golü çıkaramazsan kontradan ikinciyi de yiyorsun. Bu defa üç tane atman gerekiyor. Her başarılı takımın savunmayı iyi yapması lazım.

BATSHUAYI DESTEK İSTEDİ

Bize inanın!

Sporting Lizbon maçında kaçırdığı goller sebebiyle eleştirilen Batshuayi taraftardan destek istedi. Yıldız oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Siz de bizim kadar inanmaya devam edin. Bir dahaki sefere daha güçlü döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın hesabı tutmadı: İlk üç maçta sıfır çekti Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli olduğunda temsilcimiz Beşiktaş'ın çok şanslı bir kura çektiği düşünülmüştü ama hesaplar tutmadı. Borussia Dortmund bir kenara bırakılırsa gruptan çıkma adına Ajax ve Sporting ile yarışacağı görüşü ağırlıkta olan siyah beyazlılar ilk üç maçta sıfır çekti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yine Avrupa galibiyeti göremedi Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyeti göremedi.