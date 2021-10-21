Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Avrupa Ligi’nde galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe, Antwerp’i yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Vitor Pereira maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Trabzon karşılaşmasını unutmaları gerektiğini belirtirken “Futbol zor iş, zor meslek. Kötü sonuç alınca bir gün sonra yeni reaksiyon göstermen gerekiyor. Burası başka bir turnuva. Burada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu dersi Olimpiakos karşısında aldığımızı düşünüyorum. Sadece duygularla değil zekâyla oynamak gerekiyor” dedi.

GALİP GELMELİYİZ

Antwerp’e karşı sabırlı olmaları gerektiğini dile getiren Vitor Pereira “Elimizden gelen her şeyi yaparak üç puanı almak istiyoruz. Sabırlı olmamız, reaksiyon göstermemiz ve en iyi seviyede olmamız gerekiyor” yorumu yaptı. Portekizli, bu maçın gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen her iki takım için de çok önemli olduğunu vurgularken galibiyete inandığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, az gol attıkları yönündeki eleştirilere de “Seviyeyi artırmalıyız. Ben de daha çok atıp daha az yemek istiyorum” cevabı verdi.

Fenerbahçe dünkü çalışmasıyla Antwerp maçının hazırlıklarını bitirdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası taktik prova yapıldı.

"BAHANELERE SIĞINMAM"

Trabzon’da yaşananları değerlendiren Vitor Pereira “Ben Türkiye'ye bahane sunmaya gelmedim” derken “Buranın mükemmel bir dünya, mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Hiçbir yer mükemmel değildir. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendini analiz etmesi ve düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

FERDİ'DEN MİLLÎ AÇIKLAMA: HENÜZ SEÇİM YAPMADIM

Vitor Pereira ile basın toplantısına katılan Ferdi Kadıoğlu, Antwerp’i yenerek Avrupa’da ilerlemek istediklerini söyledi. Frey ve Samatta’yı yeniden görmenin güzel olacağını ifade eden genç yıldız, millî takım tercihiyle ilgili soruya ise “Önümde üç seçenek var. Zor bir seçim. Henüz karar vermedim” açıklaması yaptı.

Eski futbolcu Serhat Akın: Fenerbahçe sahadan çekilmeliydi Eski Fenerbahçeli golcü Serhat Akın, Trabzonspor maçı sonrası hakemi eleştirdi. Akın "Eğer bu hakem artniyetli değilse ben de bir şey bilmiyorum" dedi.

Trabzon, Fenerbahçe'den liderliği aldı Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-1 kazandı.