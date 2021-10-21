Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lokomotiv maçını yönelik yaptığı açıklamada, "Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü sergilemek istediğimiz bir oyun formatı var. Bunun üzerinde ısrarla devam ediyoruz" derken, "Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor. Oyuncularıma ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim" sözlerini kullandı.

MUSTAFA KARARI OCAKTA

Avrupa Ligi'nde gruptaki durumlarını değerlendiren Terim, "Dört puanla biz öndeyiz. 3, 2, 1 diye herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha üçüncü maçı oynayacağız. Ama kazanmamız veya berabere kalmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz" derken Mustafa Muhammed konusunda da, "Mustafa gol atıyor, gollerle buluşuyor. Attıkça da bizim ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Dün özel uçakla Moskova'ya giden Galatasaray son idmanı akşam saatlerinde maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda yaptı.

ALPASLAN: LİDER DÖNECEĞİZ

Fatih Terim'le birlikte basın toplantısına çıkan G.Saray'ın savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, "Üç puan için buradayız. Lider olarak geldik. Lider olarak da buradan ayrılmayı düşünüyoruz. Yarın (bugün) kim nasıl oynarsa oynasın, güzel bir maç olacağını umuyorum" dedi.

EN KÖTÜ YÖNETİM: KARDEŞLER'E KESİK NOT

Galatasaray resmî sitesinden hakem verilerini açıklamaya devam ediyor. Konya maçını yöneten Arda Kardeşler 4 atağı keserek bu alanda en kötü yönetimi gösterdi. Trabzon-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan ise faullere olan 13,2 metre yakınlığıyla bu alanın en iyilerden biri oldu.

Galatasaray’da sürpriz Felipe Melo transferi! Resmi teklif yolda Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, eski oyuncusu Felipe Melo’yu renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti. Palmeiras'ta forma giyen 38 yaşındaki Felipe Melo için sarı-kırmızılıların 1.5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Deneyimli orta sahanın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Galatasaray Moskova deplasmanında: Aslan liderliğini korumak istiyor UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, yarın deplasmanda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki liderliğini korumak için mücadele edecek.