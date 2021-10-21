Türkiye Gazetesi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 18 yaşındaki genç futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fati'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilendiği ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar avro bonservis bedeli konulduğu bildirildi.

ANSU FATİ KİMDİR?

Afrika ülkesi Gine-Bissau doğumlu olan ve İspanya vatandaşlığı da bulunan futbolcunun tam adı Tam adı Anssumane Fati Vieira. 31 Ekim 2002 doğumlu olan Fati, Barcelona'da ilk maçına 2019 yılında 16 yaşındayken çıktı.

Bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi 3'ü lig olmak üzere 5 maçta forma giyen Fati, 2 gol atıp 1 asisr yaptı.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Ansu Fati, İspanyol futbolunda en fazla gelecek vaat eden futbolcuların başında gösteriliyor.

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