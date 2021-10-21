Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Pazartesi oynanacak derbi maçı öncesi, karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu. Alınan bilgiye göre; dev derbinin hakemi Fırat Aydunus oldu.

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak.



10. HAFTA HAKEM GÖREVLENDİRMELERİ

Yarın, 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor - Altay: Yasin Kol

23 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Konyaspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 Ekim Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Sivasspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus

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