Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, sahasında Atalanta’yı konuk etti. İlk yarı Atalanta’nın 2-0 üstünlüğüyle kapanırken, Manchester United ikinci yarıda 3 gol atarak maçı almayı bildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Mücadelede milli futbolcumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. 29. Dakikada Merih Demiral, Koopmeiners'in kullandığı köşe vuruşunda Luke Shaw ve Maguire'ın üzerinden yükselerek harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Atalanta'nın 2. golüne imza attı.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Aynı zamanda maçtaki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yer alamadı.
Kanlar içinde yerde kalan Merih Demiral sosyal medyadan ateş püskürdü! Atalanta'da forma giyen A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, dün Salernita deplasmanında başına dirsek darbesi aldı. Aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kalan Merih, o haliyle hakeme itiraz etti ama gördüğü tepki bambaşka oldu. Maçın hakemi Paolo Valeri, Merih'e itirazından dolayı sarı kart verdi.
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