Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada sol kanatta topla buluşan Van Aanholt'un ortasında meşin yuvarlak auta çıktı.
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maradishvili’nin şutu yandan dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe atışında Marcao'nun kale sahasına aşırttığı topla buluşan Nelsson’un şutunu kaleci Guilherme çeldi.
58. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Barış’ın ortasında arka direkte Mohamed’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada sağ kanattan Morutan’ın ceza sahasına ortasında altıpasta Kerem’in şutunda kaleci Guilherme topu güçlükle çeldi.
82. dakikada Morutan’ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kerem’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlarla buluştu. 0-1
89. dakikada Diagne’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kerem’in şutunu kaleci Guilherme gole izin vermedi.
Stat: Lokomotiv Central
Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx
Lokomotiv Moskova: Guilherme xx, Maradishvili xx, Pablo xx, Jedvaj xx, Rybus xx (Dmitry Zhivoglyadov dk. 89 ?), Beka Beka xx, Barinov xx, Tiknizyan xx, Kerk xx, Smolov xx, Zhemaletdinov xx
Yedekler: Daniil Khudyakov, Andrey Savin, Maksim Nenakhov, Aleksandr Silyanov, Daniil Kulikov, Maksim Petrov, Sergey Babkin, Dmitry Rybchinsky
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 90 ?), Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Cicaldau xx (Luyindama dk. 90 ?), Babel x (Morutan dk. 76 xxx), Barış Alper Yılmaz x (Kerem Aktürkoğlu dk. 65 xxx), Mostafa Mohamed x (Diagne dk. 76 x)
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Feghouli, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Kerem (dk. 82) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Barinov (Lokomotiv Moskova), Babel, Taylan Antalyalı, Mostafa, Morutan (Galatasaray)