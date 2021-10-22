Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dört gol yemesine rağmen Sporting Lizbon ile oynanan karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurmuştu. Portekiz ekibine karşı dört net pozisyonda gole izin vermeyen 20 yaşındaki file bekçisinin üç maçtaki toplam kurtarış sayısı da toplamda 15'e yükseldi. Ersin, kurtarış sayılarında Devler Ligi'nin en iyisi oldu.

DEĞERİNİ KATLIYOR

Siyah beyazlıların genç kalecisi Sheriff'in file bekçisi Athanasiadis ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Piyasa değeri sezon başında 8,5 milyon avro olan Ersin Destanoğlu'nun talipleri de ocak ayını bekliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yanı sıra, Fransız ekibi Lyon ve İtalya'dan Torino'nun genç kaleci için sırada olduğu biliniyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus'un yöneteceği duyuruldu.

Beşiktaş'ın devler ligi kabusu! Rakamlar daha farklı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın farklı skorun aldatıcı olduğunu söyleyip "Gerçek bu değil" demişti ancak Portekiz ekibi dört gol dışında iki defa direğe takıldı, Ersin de beş net kurtarış yaptı.