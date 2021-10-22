Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi 3’üncü hafta mücadelesinde Bodo Glimt, evinde Roma’yı ağırladı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan maçı Norveç ekibi 6-1 kazandı.

ROMA HEZİMETE UĞRADI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Berg, 71. dakikada Solbakken, 78. dakikada Pellegrino ile 8, 52 ve 80. dakikalarda Botheim attı. Roma'nın tek golünü ise 28. dakikada Perez kaydetti.

JOSE MOURİNHO BİR İLKİ YAŞADI

Karşılaşmayı 6-1 kaybeden Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada altı gol yedi.

FIFA ve UEFA karşı karşıya: Üye ülkelerden 4 yıl resti Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması projesinden rahatsız olan Avrupa'daki bazı ulusal futbol federasyonlar, planın gerçekleşmesi halinde FIFA'dan ayrılacaklarını açıkladılar.

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa oldu Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve nefes kesen karşılaşmayı Fransa 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya, Belçika'yı 2-1 yendi. Böylelikle İtalya üçüncü oldu.