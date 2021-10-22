Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, Rus basınından tam not aldı. Özellikle Fatih Terim’in hamleleri ile Moskovas hocası Gidsol'un hamleleri kıyaslandı. Terim'e övgüler yağarken, Moskova'nın hocası Markus Gidsol ise ağır eleştirildi.

KEREM’İN PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Rus basınından Kommersant, "Kerem Aktürkoğlu, Terim'in hamlesiyle oyuna girdikten sonra Moskova defansının hatalarını kolladı. Morutan'ın asistinde ofsayt çizgisini hesapladı, Rybus'tan sıyrıldı ve Guilherme'yi avladı" değerlendirmesini yaptı.

“MORUTAN HAMLESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Russianrt, Terim'in oyuncu değişikliklerine dikkat çekerek, "Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu. Lokomotiv Moskova hocasının, Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü" dedi.

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