Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın ani bir şekilde gelişen istifası üzerine Kulüpler Birliği, yeni MHK için profili belirledi. Radikal sistem değişikliğine kadar geçici bir MHK düşüncesi masada. Prensip olarak eskiden görev yapmış hiçbir ismin MHK Başkanı olmasına sıcak bakılmıyor. Geçiş dönemi için Kulüpler Birliğinde ve TFF cephesinde Ufuk Özerten ismine sıcak bakanlar var. Faal bir hakemin MHK Başkanı olması talimatlara ve Kulüpler Birliğinin isteğine de ters.

TATLI'YA BÜYÜK ÖFKE

Kulüpler Birliği, pazartesi günü TFF'ye uzlaştığı birkaç ismi ve ekibi bildirme düşüncesinde. Nihai karar için ise yurt dışında olan Başkan Nihat Özdemir'in dönmesi bekleniyor. Bu arada Son dört gününü Riva'da geçiren ve TFF yönetimine bildirmeden istifasını duyuran Tatlı'ya öfke var. Federasyon yönetimi, 10. hafta tayinlerini duyuran ve istifasını hakemlere SMS ile bildiren Tatlı için "Bu karar önce bize açıklanmalıydı. Hiç şık olmadı" görüşünde.

GEÇİCİ Mİ?

Daha önce MHK başkanlığı yapan Ufuk Özerten’in bu kritik dönemi geçirmek için kısa süreliğine göreve getirilmesi de gündemde.

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