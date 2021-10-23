Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon başından beri sallan yuvarlan gidiyordu Fenerbahçe. Kötü oyuna rağmen gelen sonuçlarla liderdi. Ancak Trabzon’da alınan mağlubiyetle ligde, Antwerp beraberliğiyle Avrupa’da rota şaşınca eleştiriler sertleşti. Önceki gün Kadıköy’de yuhalanan takımda tansiyon yükseldi. Mesut Özil oyundan alınınca etrafa tekmeler savursa da Vitor Pereira, basın toplantılarında yıldızını korumaya çabasındaydı. Ama işler sarpa saracak gibi. Yedek kalınca, oyundan çıkınca problem olan Mesut, hocanın sisteminden memnun değil. Pereira da Mesut’un performansından haz etmiyor ama oynatmak mecburiyetinde kalıyor.

ÖZİL'İN BURNU HAVADA

Özil’den verim almak için hücum sistemi değiştiren Pereira, dünya yıldızını yeniden parlatmaya çalışırken takım kaybetti. Taraftar hem Mesut’a hem hocaya tepkili hâle geldi. İkili arasındaki krizi önlemek için araya giren Başkan Ali Koç, Mesut’a “Sahaya odaklan” uyarısı yaptı. Ancak, Pereira’nın Gustavo’yu birinci kaptan yapmasına bozulan ve sürekli sahada olmak isteyen Mesut’la baş etmek kolay olmayacak gibi. Kulüpten yalanlama gelse de sorun var. En azından Mesut cephesinde. Pereira bir tercih aşamasında Fenerbahçe’yi mi kazanacak, yoksa Mesut’u kazanmak uğruna risk mi alacak bunu zaman gösterecek?

KREDİSİ AZALIYOR: MESUT KULÜBEYE

Robin van Persie’ye karşı prensiplerinden taviz vermeyen Vitor Pereira’nın Mesut Özil’e tanıdığı kredi de tükenmişe benziyor. Özil’in Alanya maçında yedek soyunması bekleniyor.

MESUT ÖZİL: KİMSEYİ HEDEF ALMADIM

Anwerp maçında oyundan alındıktan sonra saha kenarındaki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, tepkisinin sebebini açıkladı. Yıldız oyuncu, "Gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil: Benim rolüm de herkes kadar Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, "Benim de bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Ne mutlu bana ki, Fenerbahçe'nin hem taraftarı hem de futbolcusuyum" dedi.

Pereira kararını verdi: Mesut Özil yeniden kulübeye Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Pereira, bir türlü istediği seviyeye gelemeyen Mesut Özil’in yerine Antwerp karşısında Pelkas'a 11’de görev vermeyi düşünüyor.