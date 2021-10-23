Türkiye Gazetesi

Türkiye bu yıl spor müsabakalarında gösterdiği baaşrılı performansla göz doldurdu. Madalya haberlerinin çok sık geldiği bu süreçte, yüzümüz bu defa İtalya'da güldü. Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız, 8 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplamda 42 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

MADALYA YAĞMURU: 8 ALTIN, 14 GÜMÜŞ VE 20 BRONZ

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Nagihan Kalyoncu, Zehra Doğan, Emine Arslan, Dilara Keleş, Duygu Turan, Nazım Çelik, Salih Samet Oruç ve Cebrail Gençoğlu altın, Fatma Hanım Gökçe, Büşra Demirayak, Hayriye Türksoy Hançer, Şeymanur Canpolat, Sena Amine Nur Özgen, Yunus Emre Batan, Ali Koyuncu, Faysal Sılıv, Kadir Yıldırım, Turgut Dağdağan, Bilal Dural, Yusuf Açık, Metin Yürük ve Hakan Koç gümüş, Sultan Zilan, Mensure Karadayı, Kübra Aksoy, Kübra Kocakuş, Feyzanur Azizoğlu, Gülsüm Özen, Asuman Çığlıoğlu, Güler Deniz Topuz, Beyza Aydın, Fatmanur Karagöz, Ceren Kaçar, Hasan Zilan, Ali Ataberk Gürbüzcan, Nuri Çınar, Seyit Battal Ay, Bedirhan Ersayar, İsmail Kale, Kerem Öz, Davut Kaya ve Recep Men de bronz madalya kazandı.

FEDERASYON BAŞKANI KAYOCO'DAN BAKAN KASAPOÜLU'NA TEŞEKKÜR

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuların şampiyonada büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için milleti için bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayıcı, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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