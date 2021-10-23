Türkiye Gazetesi

Süper Toto Süper Lig 10. hafta müsabakalarıyla heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu hafta deplasmanda Göztespor'la karşılaşan lider Trabzonspor, kalesinde gole geçit vermedi. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gervinho'nun, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla gol atması sonucu, Trabzonspor evine 3 puanla döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla birlikte giren Yalçın Kayan, şutunu atmaya çalışsa da Denswil topun önüne yatarak şutu engelledi.

11. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Burekovic’in pasıyla ceza sahasın içerisinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Lourency, plase vuruşla topu kaleye göndermeye çalışsa da kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kontrol etti.

43. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de Burekovic’in ceza sahası içinde yaptığı ortada topa dokunan Jahovic’in pozisyonunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Maçta ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart görürken, Göztepe teknik ekibinde bulunan İlhan Şahin kırmızı kart gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

56. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gervinho, sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1



Gervinho, maçta atılan tek golü kaydetti.

74. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Paluli’nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

79. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu’nun ceza sahası içinde attığı şut Ndiaye’ye çarpıp tekrar Soner’in önünde kaldı. Soner Aydoğdu ikinci şutunda gol bulsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

86. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Berkan Emir’in ceza sahası içine gönderdiği topa dokunan Jahovic’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’a çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Baku kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kalenin solundan oyun alanını terk etti.

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