Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk haftasında genç teknik adam Şenol Can'la yollarını ayırma kararı alan ve ardından göreve Cihat Arslan'ı getiren Kasımpaşa'da yeniden teknik direktör arayışı başladı. Yapılan açıklamada Cihat Arslan'la akrşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin fesh edildiği öğrenilirken. Kasımpaşa'nın yeni hocasının kim olacağı merak ediliyor.

KASIMPAŞA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

CİHAT ARSLAN'IN LİG KARNESİ

Cihat Arslan, ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakanın ardından göreve getirildi. Kasımpaşa, Arslan yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon Şenol Can'ın ardından Cihat Arslan ile de yollarını ayırarak ikinci kez teknik direktör değişikliğine başvuran lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da yeni kaptan Ryan Donk Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da takım kaptanlığına Hollandalı futbolcu Ryan Donk getirildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yendi, liderliğe kuruldu UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, ligde hata yapmadı. Berisha'nın öne geçirdiği Fenerbahçe, Gustavo ile farkı ikiye çıkardı. Travnik'in golü Kasımpaşa'ya yetmedi.

Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı! Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.