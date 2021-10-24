Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa’da eski günlerindeki gibi fırtınalar estiren Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Teknik Direktör Fatih Terim, kısa vadeli hedefini Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş karşılaşmalarından galibiyet olarak belirlemiş ve bunu oyuncularıyla paylaşmıştı. Tecrübeli teknik adam hem ligde yeniden zirve takibini sürdürme hem de Avrupa’da gruptan çıkmak adına bu üç maçın çok kritik olduğunun altını çizmişti. Şu ana kadar kat edilen yoldan memnun olan Fatih Hoca şimdi de Beşiktaş derbisinden üç puan almanın hesaplarına girdi.

SABIR VE DİSİPLİN

Fatih Hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş maçında da Moskova’daki oyun anlayışını sahaya yansıtacaklarını söyledi. Moskova’daki zaferi hatırlatan Terim “Lokomotiv karşısında taktik disiplin ve sabırlı oyunumuz bize istediğimiz sonucu getirdi. Şimdi de çok benzer bir 90 dakika var önümüzde. Beşiktaş kazanmak için seyircisi önünde baskılı başlayacak. İyi alan kapatıp, bireysel hata yapmadan yavaş yavaş kontrolü ele alacağız. Önce savunma güvenliğini sağlayacağız ve fırsat kollayacağız. Taktik disiplin ve sabır şifremiz olacak” dedi.

ZAFERE 4 MİLYON TL

Burak Elmas yönetimi Lokomotiv Moskova galibiyeti ve gruptaki liderlik sebebiyle oyunculara 2,5 milyon liralık prim dağıttı. Kritik Beşiktaş maçı öncesinde paralar oyuncuların hesaplarına yatırılırken, sarı kırmızılı yönetim derbi galibiyeti için de ekstradan 4 milyon liralık prim sözü verdi.

SON İDMAN STATTA

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Terim’in aldığı karar sonrası sarı kırmızılılar son taktik idmanını ise bugün 15.00’te NEF Stadı’nda taraftara açık olarak gerçekleştirecek. Kombinesi olan taraftarlar ücretsiz, olmayanlar ise 19.05 liraya stattaki idmanı seyredebilecek.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Melo paylaşımı! Galatasaray’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray sosyal medya hesabından Felipe Melo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a attığı golü paylaştı. 38 yaşındaki orta sahanın paylaşıma aslan ve yanan kalp emojisiyle yanıt vermesi ise transfer iddialarını güçlendirdi.

Rus basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı Deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, grupta liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’e ise Rus basınından övgü yağdı. Ruslar tarafından Terim’in hamlelerine tam not verildi.

Galatasaray liderliği bırakmıyor UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.