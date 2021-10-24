Türkiye Gazetesi

Galatasaray Avrupa liginde deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, grupta liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Maç esnasında paylaşılan kadrolar ise sosyal medyada gündem oldu.

BAYERN MÜNİH’İN 11’İ EKRANLARA GELMİŞTİ

Karşılaşma esnasında yapılan bir hata ise dikkatlerden kaçmamıştı. Statta Galatasaray'ın ilk 11'i yerine, sarı-kırmızılı takımın logosuyla Bayern Münih'in 11'i ekrana yansımıştı.

MÜLLER’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Alman ekibinin yıldız oyuncusu Thomas Müller ise, bu hatayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

“İNSAN Bİ İÇ GEÇİRİYOR”

Moskova maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bu hatanın sorulması üzerine, "Bayern Münih kadrosu, Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor ama bugün sahada galip gelen tüm oyuncularımla gurur duyuyorum" demişti.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Melo paylaşımı! Galatasaray’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray sosyal medya hesabından Felipe Melo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a attığı golü paylaştı. 38 yaşındaki orta sahanın paylaşıma aslan ve yanan kalp emojisiyle yanıt vermesi ise transfer iddialarını güçlendirdi.

Rus basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı Deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, grupta liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’e ise Rus basınından övgü yağdı. Ruslar tarafından Terim’in hamlelerine tam not verildi.

Galatasaray liderliği bırakmıyor UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.