Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Lille’in Fransa Ligue 1 şampiyonluğunda büyük katkısı olan Burak Yılmaz, son haftalardaki kötü performansıyla düşüşe geçti. Milli futbolcumuz son olarak takımının Brest’le 1-1- kaldığı maçta tribünler tarafından ıslıklanarak tepki aldı.

TRİBÜNLER TARAFINDAN ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 77. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine Jonathan Ikone oyuna dahil oldu. Milli futbolcumuz saha kenarına gelirken tribünler tarafından ıslıklandı.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Hocasına tepki gösteren Burak doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Burak Yılmaz, 90+7'de Lille'i ipten aldı Fransa Birinci Futbol Ligi başladı. Son şampiyon Lille, Metz deplasmanına gitti. Maç 3-3 bitti.

Burak Yılmaz: İtalya maçı sonrası dağıldık ama hocamız bizi toparladı A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galler ve İsviçre maçını kazanıp bir sonraki tura çıkmak istediklerini söyledi.

Lille'de sezonun futbolcusu Burak Yılmaz Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun futbolcusu seçildi.