Türkiye Gazetesi

38 yaşındaki deneyimli oyuncu Felipe Melo, Galatasaray’a dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun menajer arkadaşı, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Tarafların burada Melo hakkında görüştüğü, kulübü Palmerias'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak kendisinin bunu kabul etmediği bildirildi.

KABUL ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray cephesinin ise 1.5 yıllık mukavele imzalamayı kabul ettiği, hatta Melo'nun sözleşme bitiminde kulübeye geçmesiyle ilgili fikir birliğine varıldığı belirtiliyor. Brezilya cephesinde bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Felipe Melo 38 yaşında olmasına rağmen, 2021 yılı içinde 42 resmi maçta 2828 dakika forma giydi, 13 sarı kart gördü, hiç kırmızı kartı yok. Sambacı, kaptanı olduğu Palmeiras'ta, forvet arkasından stopere kadar hemen her pozisyonda görev aldı.

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