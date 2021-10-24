Türkiye Gazetesi

La Liga'da bu akşam El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona, ligin 10. haftasında en büyük rakibi Real Madrid'i konuk etti. Maça etkili başlayan R. Madrid, 32. dakikada David Alaba ile 1-0 öne geçti. Bu gol, ilk yarının da sonucu oldu.

UZATMALARDA İKİ GOL

İkinci yarıda goller ise 90'ıncı dakikalarda geldi. Madrid ekibi, 90+4'te Lucas Vázquez ile farkı ikiye çıkardı. Bundan 3 dakika sonra 90+7'de Arjantinli yıldız Sergio Agüero topu ağlarla buluşturdu. Bu gol maçın da skoru oldu. Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yendi. Böylelikle bir maç eksiği bulunan R. Madrid puanını 20'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Yine bir maç eksiği bulunan Barcelona da 15 puanla 8. sırada yer aldı.

86 BN KİŞİ MAÇI STATTA SEYRETTİ

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 86 bin 422 biletli seyirci seyrett, Bu, Aralık 2019'dan (93 bin 426 kişi) beri en çok taraftarın takip ettiği El Clasico oldu.

REAL MADRİD'İN ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRÜYOR

La Liga'da 183. El Clasico'ya çıkan İspanya'nın iki ezeli rakibi arasında Real Madrid'in üstünlüğü devam etti. Eflatun-beyazlı takım 76. galibiyetini alırken 35 maç beraberlikle, 72 müsabaka da Barcelona'nın üstünlüğünde tamamlanmıştı.

ANCELOTTI'NIN İLK GALİBİYETİ

Son üç yıldır Nou Camp'ta kaybetmeyen Real Madrid, ayrıca 1965 yılında sonra ilk defa art arda dördüncü El Clasico'yu kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, kariyeri boyunca Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı ilk galibiyetini aldı.

La Liga'nın eski yıldızları Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, maçı Türk futbolseverlerle birlikte takip etti. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, İstanbul'da olduğu için çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Bir zamanlar Antalyaspor ve Konyaspor'da top koşturan Samuel Eto'o da uzun bir aradan sonra Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

GUTİ: BARCELONA TEKLİF ETSE REDDEDERİM

Barcelona'dan bir teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceğiyle ilgili bir soru üzerine Guti, kendisinin Real Madrid taraftarı olduğunu ve bu sebeple kabul etmeyeceğini ifade etti. Guti, en unutamadığı El Clasico'nun Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0 yendikleri maç olduğunu belirtti.

"DERBİYİ BEŞİKTAŞ KAZANIR"

Barcelona'nın eski yıldızlarından Samuel Eto'o ise birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Messi olduğunu söyledi. Guti ve Eto'o pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise kazanan tarafın siyah-beyazlı ekip olacağını vurguladı.

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