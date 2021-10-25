Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta kritik Trabzonspor deplasmanından 3-1 mağlup dönen ve arkasından çıktığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, çıkış yakalamak için camia olarak kenetlenerek Alanyaspor karşılaşmasına hazırlandı.

Dün akşam Kadıköy'de oynana karşılaşmada sarı lacivertli ekip, Alanyaspor'a 2-21 mağlup oldu. Karşılaşma ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "6 maçtır kaybetmeyen ve 1 hafta önce 6 gol atan Alanyaspor'un şutu yoktu ilk yarıda. Ancak Fenerbahçe set oynarken pas trafiğinde yavaş kaldı. Bu anlamda daha pozisyonlu ilk yarı oynamasını beklerdim'' ifadelerini kullandı.

"BÜLENT KORKMAZ'I KUTLUYORUM"

Dilmen, "Fenerbahçe 8 şut attı, Alanyaspor'un ise 49 dakika boyunca hiç etkili atağı olmadı. Fenerbahçe önde baskı ile pozisyonlar buldu. Hücum ederken yavaş oynuyor, Alanyaspor da pozisyon vermemeye çalışıyor. Fenerbahçe de bulamadı. Set oynarken, hızlı paslaşmalısınız. Bülent Korkmaz’ı canı gönülden kutluyorum. Takımı çok iyi hazırlamış" dedi.

"MESUT'U OYNATMAM"

Fenerbahçe taraftarını tebrik ederek maça büyük ilgi gösterdiklerini belirten Dilmen, "Ben Pereira olsam bu takımda Mesut Özil'i oynatmam. Bu takımda Mesut'u oynatırsan yakarsın. Ben Ali Koç olsam İrfan Can'ı bu takıma transfer etmezdim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE AYNI GOLLERİ YİYOR"

"Fenerbahçe'nin yediği gollerde asla tesadüf yok" diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı: Takım hep aynı yerden gol yiyor, ekip söylemiyor mu? Hoca mı görmüyor? Anlamıyorum. Fenerbahçe hazırlık maçlarından bu yana aynı golleri yiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam, buna bir şey yaparım. Bence Vitor Pereira bunu görmüyor, gören insan bunu yapar mı? Devamlı aynı goller! Fenerbahçe, asla bu sistemde oynamaz!

Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu: Fenerbahçe evinde kayıp Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamında kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Vitor Pereira: Bugün adaletsiz bir sonuç oldu Fenerbahçe'nin kendi sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından açıklama yapan teknik direktör Vitor Pereira, futbolun bazen adaletsiz olabileceğini söyleyerek, bugün de adaletsiz bir sonuç olduğnu belirtti.

Ali Koç: Taraftarın serzenişleri haklı Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe taraftarları, yönetime tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamalarda bulundu.