Türkiye Gazetesi

ABD’li basketbol yıldızı Michael Jordan’ın giydiği bir çift spor ayakkabısı tarihi rekorla satıldı.

İLK SEZONUNDA GİYMİŞTİ

Kırmızı ve beyaz Nike Air Ships model ayakkabıyı Jordan, 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giymişti. Aynı yıl Jordan ve Nike birlikte işbirliği yapmış ve ortaklık uzun bir süre devam etmişti.

14 MİLYON 403 BİN LİRAYA SATILDI

Bununla birlikte ayakkabıya ödenen devasa rakam, herhangi bir spor dalında giyilen ayakkabılar için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat olarak tarihe geçti.

NBA TARİHİNİN İLK MİLYARDER OYUNCUSU

Jordan, birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul görüyor. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls ile geçiren şutör guard, küresel bir ikon haline geldi ve NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu. 2003 yılında emekli olan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.

“ZİRVEDEKİ YERİNİ TEYİT EDİYOR”

Sotheby'den Brahm Wachter Las Vegas'ta düzenlenen müzayededen sonra, "Jordan Nike Air Ships için bu rekor kıran sonuç, Michael Jordan ve Air Jordan serisinin spor ayakkabı pazarının zirvesindeki yerini teyit ediyor" dedi.

Öte yandan, imzalı spor ayakkabılar, ünlü bir koleksiyoncu olan Nick Fiorella tarafından satın alındı. Açık artırmadan önce, 1 milyon ile 1,5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.

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