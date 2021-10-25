Süper Lig'in 10. haftasında, 17'şer puanlı iki takım Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: 2-1
GOL: 35' Cicaldau, 41' Larin, 62' Larin
İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Michy Batshuayi.
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao Teixeira, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan, Mbaye Diagne.
Süper Lig'de büyük randevu! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray Dolmabahçe'de aynı puanlı iki takım bir anlamda 'hesaplaşma' maçına çıkıyor. Sergen Yalçın, kendisine tek derbi yenilgisi yaşatan Aslan'ı avlamaya çalışacak. Cimbom ise iki golle şampiyonluğu kaptırdığı Beşiktaş'ı Vodafone'da ilk defa mağlup etmek için sahada olacak.