Milli dalışçı, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe indi. Milli gurur Şahika Ercümen, küresel ısınma, iklim krizi ve toplumsal cinayetler gibi konulara dikkat çekti.
Milli dalışçı Ercümen'in, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste 100 metre ile kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırma denemesini, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da takip etti.
CUMHURİYET’İN 98. YIL DÖNÜMÜNE VE MEHMETÇİĞE İTHAF ETTİ
Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ve Mehmetçiğe ithaf etmek istediğini söyledi.
İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ
Çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Ercümen, "Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik." diye konuştu.
Şahika Ercümen yağmurlu havada Van Gölü’ne daldı Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, “10. Van Denizi Su Sporları Festivali” kapsamında yağmurlu ve soğuk havada Van Gölü’nde dalış gerçekleştirdi.
Şahika Ercümen'e tebrik telefonları Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre yüzerek kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da olduğu birçok kişinin arayarak kendisini tebrik ettiğini söyledi.
Şahika Ercümen'den dünya rekoru! Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.