Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç Süper Lig ekibinin PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu. Bu takımların Fenerbahçe, Sivasspor ve Göztepe oldukları öğrenilirken, çeşitli sebeplerle kurula sevk edildikleri belirtildi.

PFDK'YE SEVK EDİLEN DİĞER KLÜPLER

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edilen isim oldu.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.

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