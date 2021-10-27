Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Önce Trabzon yenilgisi hemen ardından Alanya darbesi derken Fenerbahçe liderlikten tepetakla yuvarlandı. Sarı lacivertlilerde taraftarlar yönetimi ve teknik heyeti istifaya davet ederken yuhalanan oyuncuların da morali dibe vurdu. Ancak Vitor Pereira ümitsizliğe kapılmış değil. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli “Başınızı kaldırın” mesajı verdi. “Futbol zor bir iş, zor bir meslek. Ama bizler farklı olduğumuz için buradayız” diyen Pereira “Bizi etraftaki insanların ne dedikleri değil, karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar” sözleriyle oyuncularından toparlanmalarını istedi.

AYAKLARIMIZ YERE BASACAK

Alanya maçında sergilenen performans gurur duyduğunu ifade eden Pereira “Evet kayıplar önemli ancak bu ligde 5 puanlık fark çok az. Aslolan sezonu kazanmak. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu oyunu sürdürürsek fark kapanır” diyerek takıma olan inancının altını çizdi. Pereira “Henüz önümüzde uzun haftalar var. Her puan her maç önemli. Kazanılacak çok maç ve puan var. Sabredecek, kırılma anlarında büyük takım reaksiyonu gösterecek, ayaklarımız yere basacak, birbirimize destek olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

KOÇ'A RAPOR VERDİ

GÜVEN TAZELENDİ

Fenerbahçe’de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Başkan Ali Koç ile teknik direktör Vitor Pereira bir toplantı gerçekleştirdi. Alanya karşısındaki oyundan memnun olduğunu dile getiren Portekizli “Son pas ve son vuruşlarda eksiğimiz var. Bu da benim sorumluluğumda. Daha iyi olacağız” diyerek başkana garanti verdi. Koç ise “Ekibine ve sana güveniyoruz” dediği hocadan bir an önce toparlanma talep etti.

Fenerbahçe'nin rotası şaştı! Fatura Pereira'ya Trabzon'da hakeme kesilen fatura, Alanya sonrası yönetimin önüne geldi. Başkan Ali Koç ise taraftara kısmi hak verirken "Kadro yeterli" diyerek hocayı işaret etti! Rotadan sapan sarı lacivertlilerin devre arasında önemli takviyeler yapması beklenirken, yönetim ve teknik heyet hiç istemese de Altay, Szalai ve Kim'i elde tutmak zor olabilir.

Volkan Demirel’den ağır eleştiri: Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor Futbolculuk kariyerinden sonra yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, Vitor Pereira’nın oynatış felsefesini sert bir şekilde eleştirildi. Demirel, Fenerbahçe’nin büyük bir takım gibi değil Anadolu ekibi gibi oynadığını belirtti. Dünkü oynanan maçta yapılan değişikliklerinde oyunun dengesini bozduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu: Fenerbahçe evinde kayıp Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamında kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla mağlup oldu.