Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Derbilerdeki Sergen Yalçın farkı bir kere daha ortaya çıktı. Beşiktaş, maç boyunca Galatasaray’a karşı çok üstün bir oyun sergiledi ve galibiyeti de hak etti. Siyah-beyazlılar üç puana ulaşırken Sergen Yalçın’ın dokunuşları ve maç öncesi uyarılarının etkileri çok belirgindi. Derbi öncesi öğrencilerine Galatasaray’a karşı ilk 30 dakikanın çok önemli olduğunu söyleyen Yalçın, bu bölümde gol yemeleri durumunda da geri dönüşün planını anlatmıştı. Siyah beyazlılar hiç panik yapmadan önce beraberliği yakaladı, sonra da öne geçti.

TAKTİK ŞOV

Sergen Yalçın öne geçmelerine rağmen Teixeira, Ghezzal gibi hücumcuları uzun süre oyundan çıkarmadı. Böylece Galatasaray son anlar hariç baskı kuramadı. Sergen Yalçın’ın derbideki başarılı tercihlerinden biri de Umut Meraş oldu. Son maçlarda en çok kullandığı isim olan N’Sakala’yı tribüne gönderen tecrübeli hoca, millî takımdaki performansıyla göz dolduran Rıdvan Yılmaz’ı ise kulübede bekletti. Umut Meraş 90 dakika boyunca takımın itici güçlerinden biri olarak dikkat çekerken Larin’in attığı golde de asist yapan isim oldu.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Sergen Yalçın maç sonunda ‘Hoca’m’ dediği Fatih Terim’e göre daha başarılı bir teknik adam performansı sergiliyor. Göreve geldiği 2019-20 sezonunun 20. haftasından itibaren 65 maçta 42 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan siyah beyazlıların patronu, 37 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet gören Terim’in önünde yer alıyor. Sergen Yalçın ayrıca bu süreçte bir lig ve Türkiye kupası kazanırken Terim’in ise kupası bulunmuyor.

KARTAL’IN EN UZUN SERİSİ

2-1’le deviren Beşiktaş rakibi karşısında sahasında üst üste beşinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılıları misafir ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı en uzun serisini yaşıyor. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 11 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

DERBİ HEDİYESİ: PRİM + İZİN

Beşiktaşlı oyuncular derbi galibiyeti sonrası 30’a bin lira primin yanı sıra bir günlük de izin yaptı. Normalde maçın ertesi günleri çalışmalara devam eden siyah beyazlılar dünü dinlenerek geçirdi. Beşiktaş bugün yapılacak çalışmayla Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçı Beşiktaş, 2-1 kazandı.