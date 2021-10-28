Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Aziz Yıldırım’a tarihî fark atarak başkanlığa seçilen Ali Koç’un hayali ve vizyonu, Fenerbahçe’de ne sahaya yansıdı ne salona. Futbol çatısını kurumsallaştırmak isteyen ancak bu yönde yaptığı hamleler sonuç vermeyen, neredeyse her sezon yeni bir takım kurmak durumunda kalan Koç, sınırsız krediyle göreve gelmişti. Ancak üç yıllık zaman diliminde bu sınırsız destek sona gelmiş gibi bir hava var. Sebebi de sportif başarısızlık. Yıldırım döneminde kurulan Kadıköy kalesinin düşmesi, şampiyonluk gelmemesi ve Avrupa şampiyonu basketbol takımından bugünlere gelinmesi sabırları taşırdı.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Büyük vizyonlarla göreve başlayan Koç’un iyi niyetli planları ve hesapları tutmadı. Taraftar şimdiye kadar şartsız destek verse de gerek futbolda gerekse basketbolda alınan kötü bir sonuç tansiyonu yükseltiyor. Yönetime göre ‘belli bir grup’ hemen yönetimi istifaya davet ederken onlara katılan Fenerbahçelilerin de her geçen gün artması, seslerin yükselmesi dikkat çekiyor. Ki, bu tepkilerden sadece yönetim nasibini almıyor. Bazı futbolcular da direkt olarak hedef tahtasına konuluyor. En önemlisi de Koç’un yapıcı bir şekilde taraftarlarla diyaloğa girmesi gerilimi bitirmediği gibi daha da şiddetlendiriyor.

Barcelona mağlubiyeti sonrası Ali Koç ile taraftar arasında gerginlik Euroleague'in 6. haftasında evinde İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko, son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'ye Pereira motivasyonu: Başın öne eğilmesin İki haftada zirveden beşinciliğe inen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam Pereira “Evet önemli kayıplarımız oldu ama telafisi var. Çalışmaya devam edip farkı kapatacağız” dedi.