Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1’le geçtikten sonra bütün stadın adını haykırdığı isim olan Ersin Destanoğlu basın mensuplarının karşısına çıktı. Derbide kurtardığı penaltıyla iz bırakan genç file bekçisi maçtan önce Galatasaray'ın bütün hücumcularını izlediğini söyledi. Sarı kırmızılı oyuncuların penaltı vuruşlarını en çok nereye attıklarına baktığını belirten Ersin “Mustafa topu alınca hangi köşeye atlayacağımı biliyordum. Son ana kadar bekleyip kurtardım. Analiz yapmak çok önemli” dedi.

SERGEN HOCA'YA TEŞEKKÜR

Hedefinin Avrupa'da top koşturmak olduğunu söyleyen Ersin Destanoğlu “Avrupa hayalim her zaman var. Şu an Beşiktaş'tayım, bu sezona odaklandık. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Bu sene burada başarılı olup Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a da ayrı bir parantez açan Ersin “Gerçekten Hoca’mıza teşekkür ediyorum. 19-20 yaşında bir kaleciye şans vermek ve arkasında durmak kolay değil. Sergen Hoca basit hatalar yaptığımızda bile arkamızda durdu” sözlerini kullandı.

AY YILDIZI BEKLİYOR

A Millî Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'a da mesaj gönderen Ersin "Millî takım beklediğim bir yer. Birçok genç isim gitti. Sahada en iyisini yaptıktan sonra er ya da geç kadroya gireceğimi biliyorum. Kasım olmazsa mart olur, mart olmazsa haziran olur. Ama mutlaka çağrılacağımı düşünüyorum" dedi.

"ÇOK BÜYÜK KALECİ"

Muslera örnek isim

Derbide ilk golde hata yapan Fernando Muslera'nın çok büyük bir kaleci olduğunu söyleyen Ersin Destanoğlu "Kendisi 10 yıldır burada ve herkesin örnek aldığı bir isim. Kaleciler bazen basit goller yiyebiliyor ama başka maçta telafi edebiliyorlar" dedi.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın devler ligi kabusu! Rakamlar daha farklı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın farklı skorun aldatıcı olduğunu söyleyip "Gerçek bu değil" demişti ancak Portekiz ekibi dört gol dışında iki defa direğe takıldı, Ersin de beş net kurtarış yaptı.