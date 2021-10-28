Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu sezonla birlikle geleceğin takımını kurmak için düğmeye basan Galatasaray’da ocak ayı da hareketli geçecek. Yaz transfer döneminde 11 yeni takviyeyi yapan Aslan, birçok isimle de yollarını ayırmıştı. Ancak Başkan Burak Elmas’ın kendilerine kulüp bulmalarını istediği Babel ve Feghouli ikilisi Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fatih Terim iki yıldızını kazanma yoluna gitse de Babel ve Feghouli yakaladıkları fırsatları ellerinin tersiyle itti.

SON YILLARI

Yıllık 2 milyon 500 bin avro kazanan Babel ve 3 milyon 850 bin avro net kazancı olan Feghouli ile yolların devre arasında ayrılması planlanıyor. Yönetim ikili için Falcao’da izledikleri yolu takip edecek. Sözleşmelerinin son senesinde olan yıldızlardan alacaklarında indirim isteyip, zarardan kâr sağlanacak. Kolombiyalı golcü 3 milyon avro alarak sözleşmesini feshetmişti. Bu sayede hem ciddi maaş yükünden kurtulunmuş hem de yabancı kontenjanında yer açılmış olacak.

İKİ ASLAN’IN KARNESİ

Oyuncu Maç Gol Asist Yıllık ücreti

Feghouli 12 2 - 3,8 milyon €

Babel 17 - 1 2,5 milyon €

İKİ HAFTA DAHA YOK

Sacha’dan kötü haber

Galatasaray'ın sakat sol beki Sacha Boey’den kötü haber geldi. Futbolcunun Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyordu fakat ağrılarının arttığı ve tedavisinin iki hafta daha süreceği öğrenildi. Boey, "Geri dönmek ve bu formayı gururla savunmak için her gün çalışıyorum" açıklaması yaptı.

Galatasaray camiasında Aydınus öfkesi Sarı kırmızılı yönetim, Fırat Aydınus’un takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandığını söylerken penaltıyı tekrarlatmayan ve kırmızıları es geçen hakemi suçlu ilan etti.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Felipe Melo adım adım Galatasaray’da! Anlaşma sağlandı Galatasaray’da 2’nci Felipe Melo dönemi başlamak üzere. 38 yaşındaki orta saha oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe döneceği belirtilirken, futbolu bıraktıktan sonra da kulübün teknik ekibinde görev alacağı öne sürüldü.