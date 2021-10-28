Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bu sene istediği performansa henüz ulaşamadı. Ligde 19. sırada bulunan ve Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cihat Arslan ile yolları ayıran takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Kasımpaşa'dan yapılan resmi açıklamada söz konusu göreve Hakan Kutlu'nun getildiği duyuruldu.

KASIMPAŞA'DAN HAKAN KUTLU AÇIKLAMASI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa'da, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.

Süper Lig'de şoke eden ayrılık: Kasımpaşa'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşaspor'un teknik direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı öğrenildi.