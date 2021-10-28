Türkiye Gazetesi

Katalan ekibinin durdurulamayan kötü gidişatının ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verilmişti. Hollandalı hocanın ardından takımın başına efsane futbolcu Xavi Hernandez'i getirmeye hazırlanıyor.

İLETİŞİME GEÇİLDİ

Sporx'in İspanyol basınından aktardığına göre; Barcelona'da Koeman'ın ardından belirlenen ilk ve tek aday Xavi. İspanyol hocayla ve kulübü Al-Sadd ile vakit kaybetmeden iletişime geçildiği belirtildi.

1 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Barcelona ile anlaşma sağladığını duyurulurken, 1 milyon euroluk fesih maddesi olan Xavi'nin, Al Sadd ile ayrılık görüşmelerine başladığının altı çizildi.

Barcelona, teknik direktör Koeman'ın görevine son verdi La Liga ekiplerinden Barcelona, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı görevden aldı.

Barcelona mağlubiyeti sonrası Ali Koç ile taraftar arasında gerginlik Euroleague'in 6. haftasında evinde İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko, son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Barcelona Messi’siz paramparça oldu! Real Madrid El Clasico'da şov yaptı İspanya La Liga’nın 10’uncu haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Nou Camp’ta oynanan mücadelede Barcelona, Real Madrid’e 2-1 mağlup oldu. Real Madrid kazandığı 3 puanla liderlik koltuğuna yükseldi. Katalan devi ise kötü gidişatına son veremedi ve ligde 8’inci sırada kaldı. Öte yandan Eflatun-beyazlılar, 1965'ten sonra bir ilke imza atarak Barça'ya karşı üst üste 4. zaferini elde etti.